Positanonews TG per apertura SS163 ad Amalfi con i geologi Buonocore e Amalfitano “Un sistema di funivie come nelle Dolomiti”. Interessante “pillola” video con la geologa Concetta Buonocore di Positano e il geologo Secondo Amalfitano, ex sindaco di Ravello. Anche se per pochi minuti tanti spunti “Sono state individuate e risolte le cause dell’innesco?” , si chiede e ci chiede la Buonocore. Cause che potrebbero ripetersi lungo tutto il tratto della Strada Statale Amalfitana 163 , occorre la prevenzione, una strada carrozzabile su un territorio a rischio, per il quale ci vuole prevenzione, come specifica sempre anche Amalfitano che propone “Perchè non prevedere un sistema di funivie come nelle Dolomiti, invece di gallerie, per bypassare la Costiera” . Le gallerie rischiano di stravolgere il territorio, a volte sono inutili o addrittura dannose, in genere i loro costi lievitano enormemente, e i tempi diventano biblici, basta guardarsi intorno, a pochi chilometri verso Sorrento abbiamo la galleria di Seiano di Vico Equense che ne è un esempio di costi e tempi mostruosamente aumentati, con pochissimi benefici. In effetti la proposta sembra sicuramente più valida e suggestiva per il territorio, oltre che rappresentare un ulteriore volano per il turismo delle zone alte che arricchirebbe anche le coste perchè offrirebbe ai turisti una nuova attrattiva per la panoramicità straordinaria della Costiera .