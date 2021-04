Positanonews sta seguendo da vicino e con grande interesse la situazione degli studenti delle superiori che, pur essendo ritornati alla didattica in presenza, lamentano la mancanza di sicurezza per quanto concerne in particolare i trasporti pubblici con corse insufficienti a garantire il distanziamento sociale.

Abbiamo ascoltato gli studenti del Liceo Salvemini di Sorrento all’uscita dalle lezioni e ci hanno confermato che all’interno della scuola sono rispettate tutte le norme di sicurezza anti-Covid ma sottolineano con forza l’assenza di sicurezza e gli assembramenti sui mezzi di trasporto pubblici ritenendo, quindi, una decisione illogica quella del rientro