Positano, uffici comunali chiusi il giovedì pomeriggio fino al 20 aprile.

L’amministrazione comunale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, guidata dal sindaco Giuseppe Guida, avvisa la cittadinanza che il rientro pomeridiano degli uffici comunali previsto nella giornata di giovedì è sospeso con decorrenza dal 7 aprile 2021 al 20 aprile 2021.

E’ stato prorogato il precedente provvedimento del 23 marzo scorso.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTE nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19” e del decreto legge 23 febbraio 2021 n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” e visto il proprio provvedimento del 29 gennaio 2021 prot. n. 1700 con il quale è stato prorogato il provvedimento sindacale del 21 dicembre 2020 prot. n. 16719, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative delle norme statali in vigore in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, con decorrenza dal 1 febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe.

L’Amministrazione Comunale di Positano ha ritenuto doveroso procedere in via precauzionale a sospendere il rientro pomeridiano previsto nella giornata di giovedì, con decorrenza dal 7 aprile 2021 fino al 20 aprile 2021, al fine di avviare un percorso tale da diminuire l’affluenza di utenza negli uffici comunali. I dipendenti comunali svolgeranno le loro prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Clicca qui per il provvedimento