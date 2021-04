Positano-Tordigliano, tutela dell’ambiente e del Parco Marino: il post di addio al progetto M.A.R.E

Eccoci qui – l’onda M.A.R.E. 2020 ci ha portato alla riva. Per festeggiare la fine del nostro progetto, siamo andati in campeggio su una spiaggia selvaggia. Abbiamo fatto 22 km di kayak in meno di 24 ore, abbiamo fatto un falò, barbecue e siamo stati svegli tutta la notte a guardare le stelle e a cantare insieme alcune canzoni che scaldano il cuore. Non potevamo desiderare un modo migliore per concludere questa folle avventura.

Questa nostra storia, unica nel suo nucleo, come ognuno di noi di diverse parti del mondo è stato unito a Marina della Lobra, da un cuore gentile, appassionato della vita marina e della sua protezione – mimì, è qualcosa che porteremo dentro i nostri cuori per sempre.

M.A.R.E. 8th edition is saying goodbye and ci vediamo!

P.S. Ci sono ancora alcuni episodi e post sul blog che usciranno presto, quindi rimanete sintonizzati!

La principale attività è svolta presso la Baia di Ieranto nell’ambito del progetto “La Baia in Fondo al Sentiero” promosso dall’AMP Punta Campanella in collaborazione con il FAI e con l’Associazione Simbiotica. I volontari sono impegnati in attività come monitoraggio e presidio della Baia, raccolata dati sulle presenze turistiche, monitoraggio della pesca illegale, attività di informazione e sensibilizzazione in kayak con i diportisti, gestione del punto informativo che si trova all’ingresso della cava, etc.

I volontari sono anche impegnati in attività come pulizia spiagge, promozione del Parco in fiere e feste locali, gestione di un blog, recupero e liberazione di tartarughe marine, attività di educazione ambientale nelle scuole e durante banchetti e manifestazioni, monitoraggio e del Parco marino con il gommone e pulizia del mare.