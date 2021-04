Positano, tessere sanitarie mai consegnate: una storia infinita

Positano (Costiera Amalfitana), tessere sanitarie mai consegnate: una storia infinita.

Abbiamo ricevuto molte segnalazioni, nel tempo, riguardanti la mancata consegna della tessera sanitaria qui a Positano e la problematica è divenuta ancora più urgente in virtù del fatto che per prenotare la vaccinazione anticovid-19 sulla piattaforma della Regione, la tessera sanitaria è la condicio sine qua non per finalizzare l’operazione.

Ormai sono almeno due anni che va avanti questa situazione, è la società Nexive che si occupa delle spedizioni e che riesce a raggiungere circa l’80% delle famiglie su tutto il territorio nazionale, delegando le restanti zone a Poste Italiane.

Solitamente, le tempistiche richiedono un periodo di circa 3 settimane decorrenti dalla richiesta del cittadino fino alla consegna della tessera.

Tuttavia la Nexive, proprio per la delicatezza del contenuto e quale azione di caring verso la società appaltante, solitamente mette a disposizione un servizio di giacenza per le tessere sanitarie non recapitate, in caso di assenza del destinatario o di eventuale indirizzo errato, presso le filiali dislocate sul territorio e per una durata di 30 giorni. Ma per quanto riguarda Positano, non si sa se esista e dove sia questa filiale.