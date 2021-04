Positano: tanti auguri ad Antonino, il primo bambino a ricevere il Battesimo con la nuova acqua benedetta. Per un cristiano, il giorno del battesimo dei propri bambini rappresenta un momento molto importante, in quanto segna, mediante il rito dell’infusione o dell’immersione e la pronuncia della formula trinitaria prescritta, l’entrata di un nuovo cristiano nella Chiesa.

Ieri, proprio durante il giorno della Pasqua, Giorgio De Lucia e Maria D’Urso hanno provato la grande gioia e commozione di vedere battezzato il loro piccolo Antonino, il primo ad essere battezzato con la nuova acqua benedetta.

Desidero al termine di questo giorno di festa esprimere la mia gratitudine a Dio, alla Vergine Santissima e alla comunità di Positano per l’intenso triduo pasquale vissuto insieme. In questa foto è racchiusa in maniera semplice la sintesi di tanta grazia. Antonino è il primo bimbo che ha ricevuto il Sacramento del Battesimo con la nuova acqua benedetta ieri sera durante la grande veglia pasquale. Ha celebrato così anche lui la sua prima Pasqua da discepolo di Gesù e come figlio di così grande Madre l’ho posto sotto il suo manto. La nostra comunità cristiana ha nuovo figlio al quale auguriamo di crescere in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Auguri a te Antonino e alla tua famiglia…