Positano spera di riabbracciare Denzel Washington: intanto lo seguiamo in tv

Denzel Washington, amico di Positano e della costiera amalfitana, è uno degli attori più apprezzati nel panorama mondiale della cinematografia. Vincitore di due premi oscar e protagonista di film mozzafiato, alcuni anni fa l’attore era arrivato nel mese di luglio in compagnia della moglie Pauletta e dei suoi quattro figli John David, Olivia, Katia e Malcom, ed aveva cenato sempre al ristorante Chez Black dai suoi cari amici Salvatore e Peppe Russo.

Ora, in tempi di pandemia, non possiamo far altro che sognare di riabbracciarlo nella città verticale, mentre lo seguiamo nei suoi thriller di successo. Da Training Day ad Out of Time, si è così dimostrato particolarmente a suo agio in tale genere, sfoggiando una presenza scenica unica. Tra i titoli più apprezzati di quegli anni vi è Man on Fire – Il fuoco della vendetta, diretto nel 2004 da Tony Scott e scritto da Brian Helgeland. Al centro di questo vi è un uomo che non conosce limiti intento a ricercare una bambina misteriosamente rapita.