Positano si sveglia arancione con l’ultima neve di Primavera . Oggi la Campania e quindi anche la perla della Costiera amalfitana si sveglia arancione. I nostri ragazzi, seppur con difficoltà logistiche e organizzative, la SITA non ha messo una corsa supplementare per il Liceo di Meta e quindi si va alle superiori in ordine sparso, genitori che si organizzano con le auto, ma si va con coraggio e fiducia, nelle scuole è difficilissimo prendere il contagio per il coronavirus Covid-19, il problema sono sempre i trasporti come si vede.

Intanto ci svegliamo con la neve in primavera inoltrata, il 19 aprile 2021, ui monti sopra Positano. Nel bel video di Giuseppe Di Martino per Positanonews le montagne che sovrastano e abbracciano la perla della Costiera amalfitana imbiancate. Positano fa parte dei Monti Lattari ed i confini arrivano sui sentieri montani verso Praiano e Agerola sul lato della Costa d’ Amalfi, con il Sentiero degli Di, poi con le “Tese” in direzione Santa Maria del Castello frazione di Vico Equense.

I confini di Positano arrivano molto in alto perchè fino a due secoli fa i collegamenti fra la provincia di Salerno e Napoli erano i sentieri di montagna. Ancora oggi nei nostri vecchi il ricordo di quando si arrivava a Moiano sotto il Faito per vendere il pesce, in cambio di mozzarelle e formaggi o legname. Un legame atavico con i nostri monti che oggi si prentano innevati e ancora più meravigliosi.

Su Positanonews potete vedere anche le previsioni meteo .