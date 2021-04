Positano si prepara all’estate: la regolamentazione per gli specchi acquei. Positanonews informa i lettori ed i cittadini della perla della Costiera amalfitana di tutte le attività dell’ente pubblico. Con un dettagliato regolamento ci si organizza per la stagione turistica regolando un settore delicato per poter affrontare l’estate nel migliore dei modi.

Fra le novità che emergono, ma lasciamo gli atti integrali a disposizione dei lettori che si possono, e devono, informare da soli leggendo i documenti , utilizzando il veicolo del principale media non solo di Positano, ma della Costa d’ Amalfi e Sorrento, per poter documentarsi nel migliore dei modi attravero gli atti originali

Sottolineiamo gli aspetti per noi più rilevanti

L’amministrazione comunale ” ha stabilito che in caso di mancanza di domande per l’Ormeggio di unità da diporto utilizzate a fini sportivi e ricreativi senza scopo di lucro, le aree in concessione al comune possano essere destinate anche all’ormeggio di unità ad uso commerciale, come indicato in delibera. Nel corso del 2021 alcuni specchi acquei antistanti la Spiaggia Grande di Positano

(all’interno della zona A1 e A2), e destinati a tale scopo sono rimasti in parte privi di domande ed occupazione e infatti nel 2021 l’Ufficio Demanio ha pubblicato apposito avviso per l’assegnazione di posti di ormeggio per diporto nautico non commerciale, e sono pervenute talune domande; che residuano spazi idonei per le attività commerciali ed al fine di garantire omogeneità di

destinazione appare opportuno che le postazioni per diporto nautico non commerciale della zona A1 vengano allocate tutte nella parte dei numeri da 1 a 17 ; che, per garantire la massima occupazione dello Specchio acqueo in concessione al Comune, appare opportuno per alcune richieste presentate dai privati, riguardanti l’ormeggio di unità inferiori ai 10 mt. di lunghezza, spostare il posizionamento dei medesimi ormeggi dalla zona A2 alla zona A1, assegnando loro n. 2 spazi nello spazio acqueo A1, nel seguente modo:

• sig. M.R. – prot. n. 3423 del 04.03.2021 – Spazi acquei A1 n. 19 e n. 27;

• sig. A.D. – prot. n. 3051 del 24.02.2021 – Spazi acquei A1 n. 20 e n. 28;

• sig. F.P.O. – prot. n. 3956 del 15.03.2021 – Spazi acquei A1 n. 21 e n. 29;

• sig. A.G. – prot. n. 2492 del 12.02.2021 – Spazi acquei A1 n. 22 e n. 30;

• sig. C.R. – prot. n. 1185 del 25.01.2021 – Spazi acquei A1 n. 23 e n. 31;

• sig. D.U.A. – prot. n. 1591 del 28.01.2021 – Spazi acquei A1 n. 24 e n. 32..

…Il seguito nella deliberazione e nell’avviso che abbiamo allegato in basso

Come è articolato il bando.

Da rilevare che

“in caso di più richiedenti per gli specchi acquei in A1 – per garantire pari opportunità – nel

bando dovrà prevedersi:

a) l’assegnazione di almeno 1 (uno) specchio acqueo con lettera minuscola, per ogni società

richiedente in base alle richieste; ovvero anche il primo specchio acqueo, -in caso di

numero non soddisfacente tutte le richieste- in base alla graduatoria;

b) gli eventuali successivi spazi come da richieste vanno assegnati in misura di 1 (uno)

ulteriore spazio per ogni società richiedente in base alla graduatoria;

c) gli eventuali residui posti come da punto b.

4) in caso di più domande per l’unico specchio acqueo libero in A2, sarà assegnato in base al

requisito di maggiore esperienza lavorativa (rispetto al minimo previsto); in via subordinata

con offerte in aumento sulla tariffa base. La assegnazione per tale specchio acqueo

(assegnazione che va eseguita per prima) esclude la partecipazione alla selezione per gli

specchi acquei in A1;

5) oggetto di richiesta è lo specchio acqueo di ogni postazione che consente l’ormeggio di

unità da diporto di diverse dimensioni, e pertanto in esso potranno ormeggiarsi più di una

unità –nel rispetto delle regole marinaresche poste nella responsabilità e a carico dei singoli

operatori- purchè ogni occupazione garantisca il rispetto dei limiti massimi dello specchio

acqueo assegnato. All’uopo anche al fine di implementare la maggiore tutela ambientale si

fa indirizzo di privilegiare sistemi di ormeggio idonei per le praterie di Posidonia

oceanica, idonei sui fondi sabbiosi misti a Posidonia e sui fondi molli, sabbiosi o

fangosi, ad espansione inserite nel fondale tipo “Platipus/Manta Ray ” con un sistema ad

infissione che garantisca la stabile posizione delle unità da diporto…”

…Il seguito nella deliberazione e nell’avviso che abbiamo allegato in basso

Quanto si paga?

_ Specchi acquei A2 tariffa € ………..6.250,00;

_ Specchi acquei A1 tariffa € ………..3.125,00.

…Il seguito nella deliberazione e nell’avviso che abbiamo allegato

Qui l’avviso.

Qui la deliberazione.