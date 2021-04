Positano si prepara alla ripartenza: quasi tutti i ristoranti aperti, regna l’ottimismo. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, insieme a tutta la Campania, ha cominciato la settimana con il ritorno in zona gialla, dopo sei settimane in rossa ed una in arancione. La novità maggiore, rispetto alla zona gialla così come era intesa precedentemente, sarà la riapertura anche in orario serale di bar e ristoranti che hanno spazi esterni.

E quali spazi esterni migliori se non quelli dei ristoranti in riva al mare di Positano?

La città verticale è pronta per la ripartenza: quasi tutti i locali riapriranno. Tra gli operatori c’è chi manifesta la sua preoccupazione, ma, per la maggior parte, regna un clima di ottimismo e fiducia, soprattutto in seguito alla notizia che i vaccinati americani potranno venire a trascorrere le loro vacanze in Italia.

Per uno slancio di ripartenza noi di Positanonews abbiamo sentito Giancarlo Russo, del famoso ristorante Chez Black: “Siamo fiduciosi che questa non sarà una falsa ripartenza, ma una partenza giusta e giovedì siamo pronti”.