Positano si prepara alla ripartenza, lavori alla spiaggia in vista dell'estate

Positano, costiera amalfitana. La città verticale si prepara all’estate ed alla ripartenza prevista per il mese di giugno. Da questa mattina sulla Spiaggia Grande sono all’opera mezzi meccanici che stanno provvedendo alla pulizia dell’arenile che presentava ancora segni evidenti delle mareggiate invernali. Anche i gazebo per le informazioni e la vendita di biglietti sono pronti per essere riaperti. I ristoranti attendono l’arrivo dei turisti che auspichiamo possano presto tornare a Positano nel rispetto delle misure di sicurezza. Si attende inoltre il via libera per l’allestimento degli stabilimenti balneari che, come per la scorsa estate, saranno condizionati dal rispetto del distanziamento tra i vari ombrelloni. Meno posti ma maggiore sicurezza per poter vivere un’estate sicura per i residenti e per gli ospiti.

Abbiamo sentito Elio Rispoli il quale ipotizza un possibile pass vaccinale con codice a barre che consentirà di viaggiare e di avere accesso agli alberghi e si dice fiducioso nell’arrivo di turisti che abbiano già ricevuto il vaccino. Il problema resta ovviamente quello della riapertura delle frontiere per cui ancora non si conosce una data certa.