Positano, si pensa a isola pedonale per ristoranti all’aperto: pronti a ripartire con tanti dubbi

L’Italia è pronta a ricominciare dopo una nuova batosta. Ci si affaccia, timidamente, verso nuove riaperture importanti per il business gastronomico. I ristoratori di Positano sono in fibrillazione per ripartire a mille con le proprie attività, e contattano Positanonews in cerca di chiarimenti.

Aprono i ristoranti, ma è vietato entrare

In zona gialla, dal 26 aprile a tutto il mese di maggio, sarà possibile pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto. Dal primo giugno si mangia nei ristoranti con tavoli al chiuso solo a pranzo. In zona arancione sarà mantenuta la sola possibilità di asporto, così come in quella rossa.

Isole pedonali a Positano: pronti al confronto con il sindaco

Nella perla della costiera amalfitana si pensa di proporre un’isola pedonale per ampliare le possibili soluzioni di un ristorante all’aperto. Si tratta forse di un’utopia? Intanto gli operatori turistici sono pronti ad incontrare il sindaco Giuseppe Guida in settimana, e l’amministrazione si prepara a valutare tali proposte nell’ottica di una maggiore concessione di spazi pubblici.

Piovono dubbi per i ristoratori

Intanto, ci sono ancora molti nodi da sciogliere: i ristoranti dotati di “semi terrazza” come La Pergola, potranno garantire il servizio anche in tali aree? Sono considerati all’aperto o al chiuso? Nel mentre i clienti stanno a tavola e comincia a piovere o meglio arriva un temporale, devono rimanere per forza fuori sotto l’acqua ? – commentano i ristoratori di Positano- Dove li dobbiamo mettere se dentro non possono entrare?