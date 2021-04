Positano si conferma città romantica e fa da cornice alle foto d’amore di una coppia di sposi

Positano conferma il suo essere città romantica. Un segnale di speranza nel futuro e di rinascita ci arriva da una coppia di futuri sposi che hanno scelto la città verticale per poter immortalare il loro amore con una scenografia naturale tra le più belle al mondo. I loro occhi innamorati ed il loro tenersi per mano ci regalano uno spiraglio di normalità e di voglia di rinascita. La bellezza di Positano è più forte del Covid ed è sicuramente l’elemento che consentirà alla città di rialzarsi più forte di prima per un’estate che ci auguriamo sia quella della rinascita.

Alla coppia di sposi auguriamo tantissima felicità e che l’amore che oggi si legge nei loro sguardi possa accompagnarli per ogni giorno della loro vita insieme.

Ci preme precisare che la coppia di sposi ha momentaneamente tolto la mascherina solo per poter posare per il servizio fotografico ed il video, rispettando il distanziamento sociale.