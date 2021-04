Positano. Sfiorato scontro al semaforo sulla SS163, era verde in tutti e due i sensi

Positano ( Salerno) . Sfiorato scontro al semaforo sulla SS163, era verde in tutti e due i sensi. Un tratto di strada della perla della Costiera amalfitana verso Piano di Sorrento soggetto ad interminabili lavori di bonifica. La strada dell’ANAS con lavoro del Genio Civile è soggetta a due semafori da una parte all’altra e non è la prina volta che Positanonews ha denunciato ch si trovano mezzi che si incrociano, addirittura anche autobus della SITA, la sincronia dovrebbe essere rimodulata. Stasera è successo di nuovo e, con la fine del lockdown, col traffico che aumenterà, in una zona periferica senza controllo, rischiamo sicuramente di una tragedia.