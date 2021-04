Positano. Senza mascherina per fumare, multato dai carabinieri. La sigaretta non protegge dal covid

La sigaretta non protegge dal Covid, come forse pensano in tanti che si fermano a fumare tranquillamente, magari in compagnia. Il fumo, anzi, e la qualità di fumatore, pare che predisponga oltre che al cancro e ai tumori e rischi di enfisema polmonari anche maggiormente alla pandemia da coronavirus Covid – 19. E fumare può costare caro anche alla tasca , come è successo a Positano in Costiera amalfitana, dove i carabinieri hanno sanzionato un fumatore che non aveva la mascherina. Sembra che non avesse proprio la mascherina, ma anche abbassarla per fumare la sigaretta, che in genere diventa un gesto aggregante e quindi di gruppo, con maggior rischio di contagio,, può costare molto cara. Abbassando la mascherina per fumare, infatti, si rischiano multe da 400 euro per violazione del Dpcm che ha imposto l’uso del dispositivo di protezione individuale sempre all’aperto. Anche la pausa-sigaretta può essere un veicolo di trasmissione del virus. L’attenzione da parte degli uomini dell’Arma è massima e forse è anche per questo che in Costa d’ Amalfi si sta più tranquilli. Una passeggiata, prendere aria e sole, fare attività sportiva ci può essere un margine, ma in contesti statici togliersi la mascherina non è opportuno. Anche se sul fumare la sigaretta ci sono interpretazioni e scelte non sempre chiarissime. Ma in genere è VIETATO da molte regioni nei pressi di fermate pubbliche e alcune chiedono dai 5 metri ai 10 metri di distanza perchè secondo alcuni è dimostrato che con il fumo comunque si emettono particelle che potrebbero contenere il virus.

Si può abbassare la mascherina per fumare?

I Dpcm non citano esplicitamente il consumo di tabacco fra le ragioni per cui si può abbassare la mascherina in pubblico, ma solo quello di bevande e cibi, e sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

Pertanto, i fumatori di tabacco tradizionale o di sigarette elettroniche rischiano multe molto salate quando si consentono il vizio in luogo pubblico: com’è ovvio, bisogna scegliere fra aspirare e indossare correttamente la mascherina.

Due casi molto simili si sono verificati a Genova e a Pavia. Due ragazze lavoratrici, durante un’isolata pausa sigaretta, hanno ricevuto una multa da 400 euro.

Quando si può togliere la mascherina all’aperto

Se il Dpcm non è esplicito al riguardo, diversi enti locali hanno vietato in modo più o meno rigido il fumo all’aperto.

In Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia è in vigore un’ordinanza condivisa che, fra le altre cose, prevede la possibilità di abbassare la mascherina per fumare. Le tre ordinanze gemelle ribadiscono, tuttavia, l’obbligo di mantenere la distanza di 1 metro con le altre persone. In altre parole, non si può fumare in prossimità di altre persone.

Di diverso avviso sono le amministrazioni di Lazio e Campania, Regioni che hanno imposto prima del Governo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, e che nelle ordinanze non citano mai il consumo di tabacco o il fumo di sigaretta elettronica.

Il riferimento all’esplicito divieto è stato fatto invece in alcuni Comuni della Campania, come Francolise e Giugliano in Campania. In provincia di Benevento, a Sant’Agata de’ Goti, sono state sanzionate ben sette persone, colte in flagrante con la sigaretta in mano: 400 euro di multa ad ognuno.

Ultimo in ordine cronologico il comune di Massa Carrara, dove il sindaco Valettini ha annunciato una nuova ordinanza anti-fumo: sarà vietato abbassare la mascherina per fumare nelle adiacenze degli esercizi ancora in funzione.

Fumare senza rischio mute, le regole da seguire

Per questo, consigliamo ai lettori fumatori di controllare se il proprio Comune o Regione si è espresso di recente sulla questione. In ogni caso, è bene trovarsi un luogo appartato, dove non passa gente, mantenendo le distanze fra i fumatori anche se conviventi.

Ricordiamo, infine, che solitamente l’interpretazione delle regole anti-COVID è più rigida dove il numero di contagi è più allarmante. Anche se questo, al momento, potrebbe valere per l’intero territorio italiano.

Una cosa è chiara NON SI DEVE FARE TERRORISMO E NEANCHE SI DEVE VOLERE LA LEGGE MARZIALE, ma bisogna far capire che la sigaretta non protegge dal Covid e chi fuma deve stare ben oltre un metro di distanza da altri, sicuramente dai 5 ai 10 metri , ovviamente se non si è negazionisti allora in questo caso non possiamo che allargare le braccia, e comunque non è un buon motivo per stare senza mascherina anche perchè a volte si fumano più sigarette e si potrebbe trovare la scusa per non metterla mai…