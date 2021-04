Positano, scale abbandonate in zona Laurito. Il sindaco: “Verranno presto riparate”

Positano. Una cittadina segnala sulla pagina Facebook “Problematiche Positano” la situazione di disagio in cui versano le scale che portano alla spiaggia in zona Laurito. Un punto in cui abitano molte persone: «Per una strada caduta ad Amalfi, meno di tre mesi hanno rimediato. Qui sembra essere dimenticati dal nulla. Eppure chi ci vive è positanese e paga le tasse come quelli che vivono dalla zona mulini fino in spiaggia. Spero che venga preso inconsiderazione un eventuale aggiusto. Tutta la strada è dimenticata. Provate a scendere in spiaggia . Ma almeno nella parte iniziale cercate di rimediare . Ci vivono persone non solo giovani».

La stessa autrice della segnalazione ha fatto poi sapere nei giorni successivi di essere stata contatta dal sindaco il quale ha assicurato che presto le scale saranno ripulite ed aggiustate nei punti dovuti: «Credo che questa volta venga data la giusta importanza che il rione Laurito possiede. Aspettiamo fiduciosi».