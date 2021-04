Positano riparte, riaprono ristoranti e negozi e si cominciano a vedere i primi turisti

Positano riparte. Con il passaggio della Campania in fascia gialla anche le attività ricettive ed i vari negozi della città verticale riaprono dopo un lungo periodo di chiusura. Un segnale di speranza per un rilancio socio-economico di Positano dopo il fermo forzato a causa della pandemia e delle restrizioni dettate dal governo e dalla regione. Vedere i ristoranti con i tavoli apparecchiati negli spazi aperti (così come previsto dalle direttive governative) ed i negozi che cominciano ad esporre la propria merce colorata regala una sensazione di benessere e di fiducia con l’auspicio da parte di tutti che si possa vivere un’estate finalmente serena, pronti ad accogliere i turisti che da sempre amano Positano e che cominciano già da ora ad essere presenti nella nostra cittadina.

Nella diretta che abbiamo realizzato dalla spiaggia grande vediamo “Chez Black”, “La Cambusa”, “Le Tre Sorelle” e l’ITA impianti al lavoro per rendere le riapertura perfette. Tra le attività riaperte anche il ristorante “Bruno” che è stato appena premiato da “Eccellenze Italiane”. Ricordiamo ovviamente che tutte le attività chiuderanno dalle 22.00 alle 6.00 nel rispetto delle norme attualmente vigenti.

A tutti auguriamo un’estate all’insegna del lavoro e della rinascita. Positano riparte.