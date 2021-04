Positano, riapre regolarmente la scuola: ripartono le lezioni in presenza. A Positano, così come in tutta la Costiera Amalfitana, riprende a partire da domani, mercoledì 7 aprile 2021, riprende regolarmente la scuola. La vicepreside dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano Lucantonio Porzio, Carmela Giunto, in sostituzione alla dirigente scolastica Stefania Astarita, comunica che:

ai sensi del Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44 art.2 comma 1, gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di scuola secondaria di I grado riprenderanno le attività didattiche in presenza da mercoledì 7 aprile, secondo il seguente orario:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Ore 8.00-13.00

SCUOLA PRIMARIA

Ore 8.00-13.24

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Ore 7.55-13.55 (lun., merc. e ven.)

Ore 7.55- 16.30 (mar. e giov.)

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, invece, continueranno le attività didattiche in modalità a distanza con l’eccezione delle deroghe già previste per alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.

I responsabili di plesso avranno cura di organizzare il servizio tenendo conto della nuova organizzazione.

Restano confermate tutte le misure di sicurezza adottate per lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite, oltre a quanto previsto dal Protocollo sicurezza anti-COVID di Istituto.

Qui l’allegato.

Inoltre, rinnoviamo i nostri auguri di buona guarigione alla preside Stefania Astarita, la quale si è fratturata una caviglia.