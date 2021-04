Positano, questa sera Mons. Michele Fusco per celebrare l’Eucaristia in Parrocchia. Questa sera di martedì, 6 aprile 2021, che segna la chiusura della Settimana Santa, Mons. Michele Fusco, il vescovo positanese tanto amato dalla perla della Costiera Amalfitana, alle ore 19.00 celebrerà l’Eucaristia nella Parrocchia Santa Maria Assunta.

Per Positano e tutti i suoi abitanti rivedere Mons. Michele Fusco è sempre motivo di immensa gioia. Infatti, nonostante oramai sia da diverso tempo vescovo della diocesi Sulmona-Valva, dal 30 novembre 2017, sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell’arcidiocesi dell’Aquila appartenente alla regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, Positano resta sempre molto legata a Mons. Michele Fusco, al quale viene riservato molto affetto, soprattutto in occasione delle messe da lui celebrate.