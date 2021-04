Positano-Praiano, Campania arancione da lunedì: i nuovi orari della Mobility

A partire da domani, lunedì 19 aprile, la Regione Campania passerà dalla zona rossa ad arancione. Anche a Positano la Mobility Amalfi Coast, ente che garantisce il trasporto pubblico dalla città verticale alle sue frazioni e alla vicina Praiano, si adegua alle norme previste dalla nuova ordinanza. Ecco i nuovi orari del trasporto pubblico locale in vigore da domani, lunedì 19 aprile

Il testo firmato dal Governatore Vincenzo De Luca, tra le altre cose, dispone anche il ripristino dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e in quest’ambito l’attivazione, “ove necessario e su richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della protezione civile, nelle aree a maggiori rischio di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici (in particolare, laddove si registrino concentrazione di plessi) e degli snodi critici del sistema di TPL (ad esempio, stazioni di interscambio), al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la dissuasione di condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei DPI”.