Positano, oggi vaccini AstraZeneca agli over 70. Il sindaco: “Domani Praiano, Conca e Furore”

Come abbiamo più volte documentato oggi, i vaccini proseguono a Positano anche di domenica. Il sindaco Giuseppe Guida, in rappresentanza dell’intera amministrazione comunale, garantisce la sua presenza ai centri vaccinali.

Fulcro della vicenda di oggi è la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli over 70, oggetto di critiche dei mesi precedenti. Il sindaco, con immensa disponibilità e trasparenza, ha chiarito ai lettori di Positanonews la procedura messa in atto dal comune al momento della convocazione delle categorie.

Oggi è stata, come avevamo anticipato, la prima giornata di vaccinazione per gli over 70 che così come da protocolli di vaccinazione si sono sottoposti all’inoculazione di AstraZeneca – esordisce il sindaco.

Tutte le persone che sono venute qui stamattina erano consapevoli del vaccino che gli sarebbe stato inoculato, proprio perché si fa un lavoro a monte che è quello di comunicazione a tutte le persone che devono venire qui a vaccinarsi, sia per quanto riguarda gli appuntamenti, sia per quanto riguarda il tipo di vaccino.

Se qualcuno rientra in quelle categorie per le quali è necessario inoculare il Pfizer – ha specificato il sindaco -, allora in quel caso bisogna andare dal medico di base che provvederà iscriverlo in piattaforma tra le categorie fragili e quindi poi saranno convocati per il Pfizer.

Se continuerà la settimana prossima con i settantenni di Praiano, di Conca e di Furore per la prossima giornata – ha infine aggiunto il primo cittadino di Positano.