Positano, Costiera amalfitana . Come abbiamo anticipato ieri sentendo il sindaco Giuseppe Guida finalmente inizieranno lavori di manutenzione del molo di Positano. Il cronoprogramma dovrebbe prevedere l’inizio dei lavori il 10 maggio, e il termine presumibilmente a fine maggio, ma saranno lavori di sistemazione parziale, come ha deciso da Napoli la Regione Campania proprietaria del molo. Sul punto prima dell’inizio del consiglio comunale l’opposizione di “Super Positano” guidata da Gabriella Guida ha presentato una mozione “Il primo maggio partiranno le vie del mare per Salerno, Amalfi e Capri e a Positano non ci saranno e questo è un danno per il turismo”. A questa mozione c’è stato poi l’intervento dell’assessore al ramo Michele De Lucia che ha specificato sulla vicenda “La competenza è della Regione Campania per cui, nonostante sollecitata dalla Capitaneria di Porto e dal Comune stesso, si è mossa solo ora per i lavori. Prevedendo lavori di maggiore entità e riqualificazione del molo per ottobre”.

Questa è la prima parte della diretta. Qui sotto la seconda parte.