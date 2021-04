Positano, mercoledì 21 aprile divieto di sosta per pulizia strada: ecco dove. Mercoledì 21 aprile 2021 a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, da via G. Marconi n° 278 (Palestra Lucky Center) a via G. Marconi n° 77 (Loc. Cascata), a partire dalle ore 6.00 e fino alle ore 13.00 vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire la pulizia della strada.