Positano, Costiera amalfitana. Una bellissima leggenda raccontata dall’architetto Concetta Fusco

Meraviglie sconosciute del nostro territorio. Il ponte del diavolo # Nocelle # ponte medioevale a strapiombo sulla valle# il piu’ antico della costiera Amalfitana. # La leggenda narra che il diavolo non voleva che gli abitanti di Montepertuso e Nocelle costituissero il ponte quindi fu fatto un patto : il diavolo pretese, in cambio del suo favore alla costruzione, l’anima del primo che lo avesse attraversato. Il giorno del completamento del ponte gli abitanti di Montepertuso portarono un cane quelli di Nocelle in gatto chiaramente il cane rincorse il gatto attraversando il ponte e il diavolo dovette accontentarsi dell’ anima del cane. Il diavolo ha comunque mantenuto fede alla sua parola perché il ponte è ancora qua da più di mille anni.