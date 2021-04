Positano, lavori di pulizia e manutenzione ordinaria sulla SS 163

Positano, costiera amalfitana. Dopo la pioggia di questa notte il tempo mite ha consentito l’effettuazione di lavori di pulizia sulla SS 163, l’arteria stradale che collega Piano di Sorrento con Positano ed il resto della costiera amalfitana. Un biglietto d’ingresso che ultimamente si presentava in condizioni non ottimali per la presenza di sterpaglie ai bordi della carreggiata che davano una sensazione di trascuratezza. Con l’arrivo della primavera si è quindi deciso di tagliare tutte le erbacce e rendere più presentabile la porta di ingresso in costiera amalfitana considerato che la strada è percorsa ogni giorno da centinaia di mezzi e, si spera a breve, anche dai turisti.