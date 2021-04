Positano, la pioggia non ferma la campagna vaccinale. Oggi tocca anche all'amico Pako

Positano, costiera amalfitana. La città ha voglia di ripartire e lo dimostra l’incessante ed egregia campagna vaccinale che continua con velocità e senza soste. Anche la pioggia che oggi bagna il territorio non ha creato rallentamenti nelle somministrazioni e si comincia ad immunizzare anche gli over60. Tra i tanti che oggi hanno ricevuto la tanto agognata prima dose del vaccino anche l’amico di Positanonews Pasquale Cocorullo, per tutti Pako. A lui ed a tutti i positanesi già vaccinati o che ancora attendono il proprio turno auguriamo di poter presto tornare alla normalità per un’estate che possa rappresentare una rinascita per Positano e la sua economia.

Nel frattempo ringraziamo di cuore tutti coloro (medici, infermieri, farmacisti, volontari) che, con il proprio operato, stanno garantendo una campagna vaccinale veloce e sicura, con una vicinanza ai cittadini ed un’assistenza perfetta.