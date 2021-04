Positano, incontro con la Proloco ed il Distretto Turistico Costa d’Amalfi in vista della stagione estiva “Siamo pronti “

Positano, incontro con la Proloco ed il Distretto Turistico Costa d’Amalfi in vista della stagione estiva. L’amministrazione di Positano, avendo raccolto le nostre perplessità e richieste, ha fissato un incontro con i rappresentanti delle associazioni dei ristoratori, delle strutture ricettive, della Proloco Positano e del Distretto Turistico Costa d’Amalfi per poter definire un piano comune, al fine di promuovere la stagione lavorativa ormai alle porte.

In particolare, da parte degli albergatori, c’è l’esigenza di avere risposte riguardo la possibilità di effettuare tamponi in loco, così da poter offrire un servizio, non solo ai cittadini e agli operatori turistici, ma anche agli ospiti che necessitano di un tampone prima di poter viaggiare in aereo. A questo proposito, il sindaco ci ha informato che sta elaborando un accordo con la Croce Rossa per poter effettuare i tamponi sul posto. Abbiamo, inoltre, indicato un luogo dove poter isolare temporaneamente il viaggiare positivo, in attesa di disposizioni e trasferimento da parte dell’ASL. Questo permetterà di non arrecare alcun problema alle strutture ospitanti e ai loro ospiti.

La Regione Campania ha più volte indicato come prioritaria la vaccinazione delle isole e delle zone costiere, inclusa Positano. Il sindaco Guida ci assicura che, non appena si avrà la disponibilità dei vaccini, si procederà nel più breve tempo possibile alla somministrazione.

Disponendo di un punto vaccinale, al momento opportuno, si potrà procedere rapidamente alla vaccinazione, non solo dei cittadini ma, se possibile, anche dei lavoratori impiegati nelle aziende turistiche del paese.

La regione Campania, il comune di Positano e tutte le associazioni di categoria stanno lavorando in sinergia per far sì che la stagione turistica possa finalmente iniziare.

Nonostante le incertezze, anche da parte del governo è forte la volontà di una ripartenza dell’intero settore turistico già a partire dal mese di maggio, ove le condizioni lo permettano.

Anche quest’anno Positano è pronta ad accogliere i propri ospiti, offrendo loro un ambiente sicuro e confortevole, ritrovando ancor di più la famosa ospitalità e il calore che contraddistingue questo paese.

Associazione ristoranti e strutture ricettive di Positano