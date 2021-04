Positano in love, le nozze d’argento di Giovanna e Rosario Cuomo

Positano in love, anche in pandemia, oggi festeggiamo i 25 anni di matrimonio di Giovanna e Rosario Cuomo, uno dei titolari della storica macelleria Cuomo in Piazza dei Mulini. Il rinnovo delle promesse matrimoniali, nel rispetto delle norme Covid, durante la messa celebrata dal parroco di Santa Maria Assunta in Positano, don Danilo Mansi.

Alla famiglia, Giovanna, Rosario, ed i figli Melania e Vincenzo, i migliori auguri da parte della redazione di Positanonews.