Positano. In attesa della riapertura c’è chi dorme con il sacco a pelo sulla spiaggia . Questo il post di Cristina D’Aiello la nostra “sentinella” mattutina grazie al suo amore per i cani Cristina ogni mattina scende sulla spiaggia della perla della Costiera amalfitana e scatta emozioni in immagini, ma anche documenti della quotidianietà , sempre e comunque con un tocco di leggerezza e delicatezza , quella gentilezza che caratterizza la famiglia

Eh si….. credo proprio che sia il momento di aprire tutto….. la gente viaggia e trovando tutto chiuso……Dorme in spiaggia!!!!!

Non è la prima volta che si accampano persone sulle spiagge della cittadina della costa d’ Amalfi, un segno del ritorno alla normalità post Covid?