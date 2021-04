Positano, in attesa della fine del lockdown ci si rilassa giocando a bocce sulla spiaggia

Positano, costiera amalfitana. La città verticale sta vivendo – come tanti altri paesi – una situazione di “sospensione”, una sorta di limbo in attesa della fine del lockdown e sperando in una rapida ripresa socio-economica con la riapertura delle attività e con la ripresa del turismo che da sempre rappresenta la vita della costiera amalfitana. Al momento il futuro è purtroppo ancora incerto e non è possibile sapere quando finalmente si potrà riaprire ed a quali condizioni. Nel frattempo si cerca un momento di relax sulla Spiaggia Grande giocando a bocce ed approfittando per godersi qualche breve momento all’aria aperta.