Positano, il sindaco Guida: “Weekend dedicato alle vaccinazioni e tamponi”

Le vaccinazioni continuano anche nel fine settimana a Positano, dopo aver vaccinato tutti gli over 80 dei comuni di Positano, Praiano, Conca de Marini, Furore e in parte Amalfi, oggi sono iniziate le somministrazioni ai soggetti fragili o con disabilità di Positano e di tutti i comuni limitrofi.

Il centro vaccinale procede al ritmo di 90 vaccinazioni al giorno, con grande sforzo di tutte le persone impegnate al centro: medici, infermieri, farmacisti, volontari di croce rossa e protezione civile, C.O.C. (centro operativo comunale).

Procediamo spediti nel rispetto delle direttive dettate dal piano nazionale di vaccinazione e siamo pronti ad incrementare la produttività del centro all’aumentare delle dosi di vaccini disponibili e delle categorie di cittadini da vaccinare – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Guida.

Contiamo per il prossimo fine settimana di completare le categorie fragili ed iniziare gli over 70 – ha aggiunto il primo cittadino. E intanto aperta la piattaforma per le registrazioni dei cittadini con età compresa tra i 60/69 anni. Giornata dedicata anche alla prevenzione, sono stati effettuati regolarmente i tamponi di controllo per i nostri concittadini positivi e i loro contatti stretti e restiamo in attesa di ricevere i risultati con la speranza di registrare nuove guarigioni.