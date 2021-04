Positano. Il sindaco Guida “Fatti oltre mille vaccini, ora si parta dalle categorie per far ripartire il turismo”

Aggiornamento covid da parte del sindaco di Positano Giuseppe Guida. Nella perla della Costiera amalfitana si lavora a pieno ritmo per affrontare la pandemia da coronavirus Covid-19 “Ringrazio medici, volontari e la farmacista Manuela Rizzo, fra Positano, Praiano e Amalfi abbiamo fatto più di mille vaccini. Abbiamo completato gli over 80 e stiamo facendo le categorie fragili, dopo queste fasce però concordiamo con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che chiede di far ripartire il turismo e vaccinare le categorie economiche relative, bisogna far ripartire il turismo.” Il sindaco Guida nel discorso di questa sera specifica anche la situazione dei tamponi, ai cinque bambini dell’Asilo Luigi Rossi, messi in quarantena con le relative famiglie, ma questa sera si parla di tamponi ad altri due bambini , si invita alla calma e alla prudenza . “Anche quella di oggi è stata una giornata dedicata alla prevenzione, sono stati effettuati oltre 30 tamponi, molti dei quali di controllo e di guarigione. I nuovi contatti sottoposti a tampone sono stati immediatamente posti in quarantena attediamo con fiducia gli esiti entro domani!!

Vi invito come sempre alla massima prudenza e a rispettare le disposizioni previste dalla zona rossa!!!

Intanto, continua spedita la campagna di vaccinazione grazie a medici, infermieri e farmacisti, volontari di croce rossa e protezione civile, che stanno svolgendo un lavoro encomiabile e che ringrazio anche a nome di tutta la nostra comunità.”