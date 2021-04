Positano, il sindaco Giuseppe Guida: “Inizieranno a maggio i lavori al molo”

Positano. Il sindaco Giuseppe Guida, sentito da Positanonews, si è dichiarato fortemente ottimista per quanto riguarda il molo ed ha precisato che al momento si pensa a riparare i danni provocati dalle mareggiate invernali con i lavori che cominceranno la prima settimana di maggio e dovrebbero durare qualche settimana. Alla fine dei lavori il molo sarà nuovamente fruibile in totale sicurezza. Un importante tassello per la stagione turistica che vede Positano pronta alla ripartenza.

Intanto il primo cittadino ha dichiarato di aver avuto un incontro con la Regione Campania ed i tecnici durante il quale ha chiesto ed ottenuto di poter avviare in futuro una riqualificazione del molo.