Positano, il sindaco al centro vaccinale: “In attesa di vaccini per turismo. Pronti con dosi a domicilio”

Il Sabato Santo a Positano procede con le consuete somministrazioni al centro vaccinale. La città verticale prosegue spedita alla ricerca dell’immunità dal covid-19 per tornare ad essere il piccolo angolo di paradiso covid-free per i turisti.

Il sindaco Giuseppe Guida, da sempre presente con costanza nel luogo di vaccinazione, ha dichiarato: Tutto procede bene. Mi fa piacere ritrovarci qui al centro vaccinale in questo sabato santo per augurare a tutta la cittadinanza una Santa Pasqua.

Vaccini agli ultra ottantenni

Oggi siamo qui per i richiami degli ultraottantenni – ha proseguito il sindaco Guida. Tutti hanno capito che si tratta dell’unico modo per uscire prima da questa situazione, ritornare alla normalità e ripartire alla grande com’eravamo abituati. Stiamo vaccinando gli ottantenni e aspettiamo con fiducia l’apertura che il nostro Governatore De Luca ha fatto per la vaccinazione dell’indotto turistico.

Vaccinazione a domicilio con Moderna

In molti comuni italiani e della costa di Sorrento sono state avviate la vaccinazioni a domicilio, in favore degli anziani con difficoltà di deambulazione. A Positano il sindaco si è rimboccato le maniche per garantire questo servizio anche ai suoi concittadini: Martedì ci sarà una giornata di vaccinazione anche per la categoria over 70. Stiamo anche cominciando ad organizzare la vaccinazione a domicilio con i vaccini Moderna per anziani e ultraottantenni che non possono deambulare.