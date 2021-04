Positano, il parcheggio Mandara chiuso per la prima volta per Pasqua e Pasquetta. Anche quest’anno, a causa del Coronavirus, le festività pasquali dovranno essere vissute in maniera diversa rispetto a quelle che sono le nostre abitudini. Ricordiamo, infatti, che il 4, 5 e 6 aprile, tutta Italia (avrebbero fatto eccezione eventuali zone bianche), diventerà zona rossa. Sarà concesso, però, fare visita una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a una casa dentro la regione in massimo due persone (oltre a ragazzi al di sotto dei 14 anni, disabili o persone on autosufficienti). Negli altri giorni le visite continuano ad essere vietate del tutto in zona rossa, mentre sono concesse all’interno del comune in zona arancione.

Quest’anno, dunque, per la prima volta nella sua storia, il Parcheggio Mandara e benzina di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, resterà chiuso per i giorni di Pasqua e Pasquetta.