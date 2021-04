Positano, i piatti da asporto del “Grottino” per la Pasqua. Anche quest’anno, a causa del Coronavirus, le festività pasquali dovranno essere vissute in maniera diversa rispetto a quelle che sono le nostre abitudini. Ricordiamo, infatti, che il 4, 5 e 6 aprile, tutta Italia (avrebbero fatto eccezione eventuali zone bianche), diventerà zona rossa. Sarà concesso, però, fare visita una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a una casa dentro la regione in massimo due persone (oltre a ragazzi al di sotto dei 14 anni, disabili o persone on autosufficienti). Negli altri giorni le visite continuano ad essere vietate del tutto in zona rossa, mentre sono concesse all’interno del comune in zona arancione.

Nonostante tutte le difficoltà, c’è chi prova a resistere: il ristorante “Il Grottino”, infatti, ha preparato uno speciale menu da asporto per il giorno di Pasqua.

“Purtroppo quest’anno c’è solo il delivery – ci hanno detto – e quindi noi faremo solo asporto ed abbiamo organizzato un bel menu. Anzi, due: uno di pesce ed uno di carne. In questo periodo, purtroppo, non ci sono piatti che vanno alla grande, perché le persone si organizzano a casa. Adesso stiamo facendo il nostro pacchero con la pescatrice, arancio e zafferano. La ricetta non si può dire, è segreta, ma dovete provarlo. Dovete venire ad assaggiarlo qui al Grottino. Tra i secondi c’è il solito pesce scottato, ma anche la carne arrosto con le verdure grigliate. Facciamo un po’ di tutto cercando di accontentare un po’ tutti”.