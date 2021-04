Positano. I lavori del parcheggio di via Marconi nella tesi di Laurea di Paola Lopaldi grazie agli articoli di Positanonews

Positano ( Salerno ) . La documentazione dettagliata e la ricostruzione dei lavori del Comune di Positano, per la realizzazione in Via Marconi di un parcheggio e l’ascensore al Cimitero, realizzati dalla Gemar di Piano di Sorrento di Fabrizio Gargiulo, oggetto di tesi di laurea grazie ai nostri articoli . Ancora una volta Positanonews si dimostra fonte qualificata e autorevole di informazione dalla perla della Costiera amalfitana per la Campania e l ‘Italia, ma anche all’estero .

Nella redazione di Positanonews è giunta una mail che ci riempie di orgoglio, quotidianamente riceviamo i complimenti da lettori della Costa d’ Amalfi e Sorrento , sopratutto durante questa pandemia da Covid di vedono come un “faro” sul territorio, ma c’è anche chi ci onora di una mail di ringraziamento . Ad inviarcela Paola Lopaldi, una giovane laurenda di Roma : «Buonasera, qualche tempo fa ho contattato la vostra pagina Facebook per complimentarmi con voi per il lavoro che quotidianamente svolgete per dare informazione e tenere aggiornati tutti noi cittadini campani. A tal proposito specificai che a giugno conferirò la laurea in scienze dei servizi giudici ed essendo io innamorata sin da piccola di Positano non potevo che coronare sogno migliore, ovvero discutere la mia tesi includendo questa bomboniera della costiera amalfitana. Ebbene sì, voi siete stati parte fondamentale per la stesura del lavoro poiché il titolo dell’elaborato in questione è “La finanza di progetto nell’ordinamento italiano: il caso Positano”. Ho dovuto apportare un esempio e la lettura dei vostri articoli è stata molto utile al fine di reperire notizie e materiale per quanto riguarda il progetto dei lavori del parcheggio in via G. Marconi. In tempo di Covid anche spostarsi per recuperare informazioni e materiale non era facile ma grazie anche alla vostra costante informazione sono stata al passo con i “lavori”. L’università in questione è l’università Guglielmo Marconi La Unimaroconi di Roma ( caso vuole che il nome dell’Università coincida anche con il nome della via del progetto a Positano). Auguri e complimenti. Ad Maiora