Positano, grande successo per Cristina e Giulia e la loro agenzia!

Positano, grande successo per Cristina Strazzoso e Giulia Palumbo e la loro agenzia di comunicazione, grafica e interior design la WAUdesignSTUDIO. Questo auguriamo a queste due giovani positanesi che si affacciano nel mondo del lavoro con una proposta fresca ed originale.

Cristina e Giulia sono conosciute non solo da noi a Positano per il loro estro e le loro doti nel campo artistico, comunicativo e creativo.

Cristina ha studiato graphic design all’ILAS di Napoli. Per anni ha lavorato alla Falegnameria Parlato progettando elementi di arredo ed edili, ha creato molti loghi conosciuti in quel di Positano (La Conocchia, Blu Bar, CREO, Vini&Panini, Angelo Pasticceria, ecc.) e sviluppato l’immagine e le strategie di comunicazione di Officina Giovani Positano e di Su per Positano.

Giulia ha studiato interior design allo IED di Roma e ha lavorato per diversi studi di architettura a Sorrento. Da qualche anno cura progetti in proprio per ristoranti, strutture ricettive e case private. È il volto dietro @positanoillustration e cura la pagina instagram @the.brush_ .

Noi di Positanonews siamo felici ed orgogliosi che due eccellenze locali si facciano notare nel panorama lavorativo ed auguriamo alle nostre due ragazze di poter raggiungere sempre più alti successi. Ad Maiora!