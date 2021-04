Positano, gli auguri di Pasqua da Villa Tre Ville con un piacevole ricordo

Positano. In questo giorno di Pasqua Villa Tre Ville ha voluto formulare i suoi auguri pubblicando un ricordo che speriamo possa trasformarsi presto in realtà: “Ripensando ad un tavolo antipasto per 80, dolci momenti che avremo di nuovo, nel frattempo ci godremo più tempo in famiglia e ci lasceremo ispirare per creare ricordi migliori molto presto. Buona Pasqua dal parco Tre Pini Green di Villa Tre Ville”.