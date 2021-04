Positano, giovedì 29 aprile il consiglio comunale in sessione straordinaria a porte aperte. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria nella Sala Consiliare “Andrea Milano” in data Giovedì 29 aprile, alle ore 15.30 in prima convocazione, ed in seconda convocazione il giorno Venerdì 30 aprile.

La riunione si terrà a porte aperte nel rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Di seguito gli argomenti che saranno trattati: