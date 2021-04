Positano, finalmente tutte le scuole sono riaperte. Un segno di speranza nel futuro

Positano, costiera amalfitana. Questa mattina, con l’entrata in vigore della zona arancione, finalmente tornano in classe tutti i ragazzi, anche quelli delle seconde e terze medie. Vederli con i loro zaini colorati varcare la soglia dell’edificio scolastico regala una grande emozione ed una sensazione di gioia perché è un momento che fa riassaporare un inizio di ritorno alla normalità anche se le misure di sicurezza da rispettare sono ancora tante e l’uscita dal tunnel del Covid-19 purtroppo è ancora lontana. Ma questi sono piccoli segnali che devono infondere coraggio invitando nel contempo a continuare a mantenere alta la guardia per non rischiare di tornare indietro.

Ai ragazzi che oggi sono tornati alla didattica in presenza auguriamo un prosieguo dell’anno scolastico sereno.