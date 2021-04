Positano, estate 2021 alle porte: stabilimenti balneari al lavoro

Positano prepara la sua estate 2021, non solo con una campagna vaccinale impeccabile. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, i ristoratori sono al lavoro per garantire la ripresa delle attività con tavoli all’aperto, come predisposto dal Governo.

Oggi è tempo di far luce sulla vicenda stabilimenti balneari, al lavoro in queste ultime settimane prima di maggio. La loro riapertura è attualmente incerta, ma c’è chi si rimbocca le maniche in attesa del 15 maggio. E’ proprio questa la data preannunciata Governo per la riapertura degli stabilimenti balneari, con tante incertezze, ma anche con l’auspicio che la stagione in partenza sia migliore di quella del 2020.