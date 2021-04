Positano, ecco come partecipare alle attività laboratoriali nell’ambito del progetto “Blu Magazine”. Il progetto “Blu Magazine” a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è un’iniziativa che vede protagonisti il Comune di Positano, nonché la redazione di Positanonews e l’associazione “Marevivo Campania”.

Il progetto ruota attorno all’avviso pubblico regionale “benessere Giovani-Organizziamoci- Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività polivalenti”. Si tratta di una proposta progettuale, della durata di 24 mesi, di un importo pari 50.000,00 euro presentata alla Regione Campania nella forma di partenariato pubblico-privato, con la presenza di un’associazione giovanile per la realizzazione dì attività polivalenti secondo quanto previsto dal bando.

Viene ora reso noto che è indetto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare ai lab 2.1 Terra e Mare.

Oggetto e finalità

Il presente avviso è indetto all’individuazione di giovani compresi fra i 16 ed i 35 anni per la partecipazione al laboratorio 2.1 gratuito che consiste in percorsi didattici per la costruzione di una nuova generazione di giovani educatori ambientali.

Ogni laboratorio prevede la partecipazione di 25 destinatari.

Destinatari

Sono invitati a manifestare interesse i giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

Durata

I laboratori si svolgeranno dal 23 aprile al 31 maggio.

Sede

Le attività si svolgeranno online.

Termini e Modalità di Partecipazione

I giovani interessati a partecipare dovranno compilare l’allegato A Manifestazione di interesse “Blu Magazine – Lab 2.1” disponibile sul sito istituzionale del Comune di Positano www.comune.positano.sa.it e trasmetterlo al protocollo del Comune entro il 22.04.2021.

Qui l’allegato.