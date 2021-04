Positano. Dopo l’ulivo della speranza le buone notizie dal sindaco Guida “Tutti negativi i bambini”

Positano , Costiera amalfitana ( Salerno ) . E’ stata di buon auspicio la giornata di ieri quando il sindaco Giuseppe Guida ha piantato gli Ulivi della Speranza, proprio in questo momento la notiza dell’esito dei tamponi per il coronavirus Covid-19 ai bambini dell’Asilo che dimostra come tutte le nostre scuole sono sicure e che tutti seguono il protocollo.

Sono appena arrivati tutti i risultati degli ultimi tamponi effettuati: come auspicato gli esiti sono tutti negativi compreso quello di tutti i bambini che rientravo tra i contatti diretti e indiretti di soggetti positivi.

I protocolli sono stati immediatamente attivati grazie ad una efficace collaborazione e coordinamento tra asl, comune e istituti scolastici, questo a dimostrazione che il rispetto delle procedure e la grande responsabilità di tutti è indispensabile per contenere la diffusione del contagio. Andiamo avanti con determinazione e fiducia.

Grande lavoro dell’amministrazione Guida che è all’opera personalmente per la gestione dell’emergenza di questa pandemia con un lavoro straordinario e una organizzazione che si distingue rispetto a tutti gli altri centri che Positanonew segue in Campania, con corrispondenti in tutta la regione . Ieri ben 115 vaccini in Via Pasitea , ben oltre mille i vaccini effettuati e l’appello del sindaco a far ripartire il turismo che speriamo venga ascoltato.