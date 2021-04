Positano, dopo le cancellazioni arrivano le prenotazioni. Il servizio oggi sulla Rai

Positano (Salerno). Il Tg3 Campania ha parlato della situazione della perla della Costiera amalfitana post Covid. Si prospetta una fine estate buona. Sentito il presidente dei ristoratori, che raccoglie anche attività ricettive, Gabriele Rispoli: “I nostri mercati di riferimento, come quello americano, non sono ancora disponibili. Per organizzare abbiamo bisogno di date certe, ma siamo pronti a ripartire”. Il sindaco Giuseppe Guida ha specificato: “L’amministrazione è vicina ai cittadini e agli imprenditori, con tutti gli aiuti possibili. Siamo organizzati per ripartire in sicurezza”.

Nel servizio Rai della bravissima collega Cecilia Donadio si è messo anche in evidenza il funzionamento del centro vaccinale presso il poliambulatorio.