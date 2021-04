Positano, domenica al centro vaccinale. La dottoressa: “Pronti a lavorare anche di notte”

La domenica al centro vaccinale di Positano prosegue spedita con le somministrazioni del farmaco anti covid-19 alle categorie fragili. Nonostante un sole che invoglia ad una rilassante passeggiata pomeridiana, il personale sanitario è qui, pronto a dare il suo contributo per sperare in un’estate agli alti livelli a cui è abituata la città verticale.

Noi siamo pronti, anche di notte o fino a tardi, purché si vada avanti – ha commentato la dottoressa a Positanonews. Ci auguriamo che si possa recuperare.

Nel ringraziare coloro che lavorano duramente per garantirci una Positano covid-free, invitiamo i cittadini al senso di responsabilità per non vanificare quanto realizzato da un’amministrazione comunale partecipe della tutela dei positanesi, come dimostra quotidianamente il sindaco Giuseppe Guida con la sua presenza al centro vaccinale.