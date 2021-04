Positano. Dolore per Ciro Donnarumma guidava lo scuolabus della Tasso di Sorrento. Benvoluto da tutti Ciro era in attesa anche per farsi il vaccino, dose che avrebbe avuto il prossimo martedì, faceva di tutto per mettere in sicurezza i ragazzi. Scrupoloso e attento, grande professionista sempre col sorriso col quale lo ricordiamo anche qui in Costiera amalfitana

