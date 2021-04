Positano. Disagi nella consegna di bollette Ausino e tessere sanitarie, arrivano anche dopo mesi. Diverse segnalazioni a Positanonews sui disservizi causati da una società che opera in Costiera amalfitana, arrivano bollette dell’Ausino, il consorzio idrico che si occupa della Costiera amalfitana, anche a distanza di mesi. Ma anche tessere sanitarie e carte di credito che poi ritornano alla posta o alla banca e fanno il giro delle sette chiese.

Ci sono stati ritardi anche per la consegna degli F24 per il pagamento della Tari, l’ultima rata per il 2020, lo scorso 16 marzo.