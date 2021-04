Positano deserta nel giorno di Pasquetta ma sempre magica

Positano, costiera amalfitana. Per il secondo anno consecutivo la città verticale vive una Pasquetta diversa dal solito. Le strade sono quasi deserte e tutte le attività commerciali chiuse, ad eccezione della Farmacia. Uno scenario insolito al quale i positanesi non sono abituati perché siamo in un periodo dell’anno in cui, prima della pandemia, la cittadina era già piena di turisti, di colori e di voci.

Ora, invece, vive una situazione di attesa auspicando che i numeri dei contagi possano scendere e si possa riaprire al turismo in modo da ridare vita alla città ed all’economia. Ma è innegabile che Positano sia comunque bellissima e conservi tutta la sua magia anche in questa situazione di vuoto e di stasi, pronta a ripartire più forte di prima.