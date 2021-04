Positano: da lunedì zona gialla, ma per tanti locali la situazione resta la stessa. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, così come tutta la Campania, lunedì tornerà ad essere in zona gialla. Ma, purtroppo, per alcuni locali cambierà poco o nulla. Facciamo l’esempio del bar più famoso della città verticale, il Bar Internazionale. Il bar iconico della città potrà mettere al massimo due tavolini, non consentendone altri lo spazio aperto disponibile, e sicuramente i proprietari pensano di non mettere neanche le sedie, per non creare problemi.

Qualche tavolino all’esterno per il Grottino. Ma saremmo a tre tavoli, insomma, ben poca cosa.

Solo la Spiaggia Grande riuscirà ad avere qualche possibilità.

Dunque, la situazione non è migliorata, né cambiata. Anzi, si verifica un ulteriore discrimine.